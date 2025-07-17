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Жемчугов: менингококковая инфекция может привести к инвалидности и смерти

Врач призвал не допускать повышения температуры тела до высоких значений и сбивать ее.

Источник: Аргументы и факты

Если менингококковую инфекцию не начать вовремя лечить, то она может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Об этом aif.ru заявил врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Последствия бывают такие, что появляется инвалидность по причине нарушения функций мозга или вплоть до летального исхода», — сказал Жемчугов.

Врач призвал не допускать повышения температуры тела до высоких значений и сбивать ее.

«Потому что степень осложнений и вероятность летальонго исхода как раз пропорциональна высоте температуры», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев сообщил о распространении менингококковой инфекции в России.

По его данным, за первые пять месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения, что на 260% выше, чем за аналогичный период прошлого года.