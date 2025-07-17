Жемчугов: менингококковая инфекция может привести к инвалидности и смерти

Если менингококковую инфекцию не начать вовремя лечить, то она может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Об этом aif.ru заявил врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.