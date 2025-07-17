Профессор Шамин назвал самые безопасные места во время грозы

«В городе во время грозы лучше находиться в здании, потому что они, как правило, снабжены молниеотводами. Также стоит уйти в какую-нибудь арку, закрытую зону или зайти в подъезд — это самые безопасные места в городе. Но лучше не стоять вдоль окон. Также нельзя находиться под деревьями, потому что они высокие, а если молния попадет в него, то, конечно, разряд может ударить и человека, который стоит рядом. Если человек находится на природе где-то у водоема, то хорошим способом укрыться от молнии является автомобиль. Она может попасть в машину, так как это металлическая конструкция, но вреда человеку, скорее всего, не причинит. Кроме того, во время грозы нельзя находиться на лодке. Надо срочно причалить к берегу, выйти из нее и отойти на расстояние нескольких метров от водоема. Если человек находится в чистом поле, то нужно найти какую-нибудь ложбинку и лечь. Если есть какой-нибудь маленький овраг, то это тоже хороший вариант. Если есть какой-то крутой склон, то можно спрятаться за ним, чтобы он был над человеком», — сказал собеседник издания.