С начала 2025 года в Красноярском крае 37 человек заболели токсокарозом

С начала 2025 года в Красноярском крае зарегистрировали 37 случаев заболевания токсокарозом, из них 10 среди детей. Специалисты регионального Роспотребнадзора объяснили, что этот показатель находится на уровне среднемноголетних значений.
Болели токсокарозом жители Енисейска, Красноярска, Шарыпово, Назарово, а также Большеулуйского, Емельяновского, Енисейского, Курагинского, Назаровского, Уярского районов.
Напомним, токсокароз — опасное паразитарное заболевание, поражающее внутренние органы. Оно чаще поражает взрослых и проявляется зудом, лихорадкой, высыпаниями на коже и приступами кашля.
К заражению могут привести контакты с собаками, почвой (например, работа в огороде без защитных перчаток), несоблюдение личной гигиены. Для профилактики специалисты советуют чаще мыть руки, а также овощи, фрукты и зелень. Если у вас есть собака, то нужно своевременно проводить дегельминтизацию.