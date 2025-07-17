С начала 2025 года в Красноярском крае 37 человек заболели токсокарозом

К заражению могут привести контакты с собаками, почвой (например, работа в огороде без защитных перчаток), несоблюдение личной гигиены. Для профилактики специалисты советуют чаще мыть руки, а также овощи, фрукты и зелень. Если у вас есть собака, то нужно своевременно проводить дегельминтизацию.