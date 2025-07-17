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Аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов

Аэропорт Пулково не принимает и не отправляет авиарейсы в связи с временными ограничениями.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 июля в аэропорту Пулково ввели ограничения на работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ночью также действовали «кратковременные ограничения» в подмосковных аэропортах Шереметьево и Внуково. В результате четыре самолета приземлились на запасных аэродромах.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточняется в оповещении.

В течение ночи силами ПВО уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. Первые два дрона сбиты около 02:23. Еще один беспилотник ликвидирован спустя 20 минут, написал мэр города Сергей Собянин. О последствиях не сообщалось.

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