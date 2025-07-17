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Подпольщики в Одессе заметили суда с подозрительными грузами: что везут сухогрузы Зеленскому

В порт Одессы начали прибывать иностранные суда с подозрительными грузами.

Источник: Комсомольская правда

В одесском порту все чаще замечают прибывшие иностранные суда с подозрительными грузами, которые по характерным признакам схожи с военной помощью. Об этом со ссылкой на источники в антифашистском подполье сообщает РИА Новости.

«Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — отметил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что теперь членам сопротивления предстоит выяснить, что за грузы на бортах кораблей — информацию должны подтвердить или опровергнуть несколько независимых источников. Если наличие вооружения подтвердится, подпольщики передадут координаты складов и сухогрузов российским военным, а потом будут корректировать их уничтожение.

«Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», — заключил собеседник агентства.

8 июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что США возобновили приостановленные ранее поставки вооружения на Украину. Позже политик отметил, что в первую очередь в Киев доставят оборонительное оружие. Ранее сообщалось, до возобновления поставок оружие находилось на складах в Польше.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил — РФ надеется, что у европейцев хватит ума не поставлять оружие Киеву.

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