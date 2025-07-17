Подпольщики в Одессе заметили суда с подозрительными грузами: что везут сухогрузы Зеленскому

Подпольщик добавил, что теперь членам сопротивления предстоит выяснить, что за грузы на бортах кораблей — информацию должны подтвердить или опровергнуть несколько независимых источников. Если наличие вооружения подтвердится, подпольщики передадут координаты складов и сухогрузов российским военным, а потом будут корректировать их уничтожение.