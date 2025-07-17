«Нет уже сил бояться!»: омичи пожаловались на агрессивную стаю бродячих собак

Пост о стае бродячих собак, не дающей прохода людям в микрорайоне Московка-2, появился вчера, 16 июля, в паблике городских новостей «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте».
«Здравствуйте. Нет уже больше сил бояться. На пересечении ул. 3-й Путевой и 3-й Лекальной свора бродячих собак. Наши дети боятся там ходить, не говоря о езде на велосипеде. Пожалуйста, примите меры!», — эмоционально сообщает автор поста.
На опубликованном видео запечатлены несколько крупных псов, по-хозяйски расположившихся на пешеходной дорожке между домами. В комментариях к видео омичи рекомендуют автору поста быть настойчивыми в своих жалобах к ответственным за отлов собак городским структурам. Есть и радикальные советы, предлагающие самим решить проблему с помощью отравы.
Ранее «КП в Омске» сообщала о том, что в двух округах Омска на детей напали бродячие собаки и проверкой инцидентов занимается СУ СКР.