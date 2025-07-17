«Нет уже сил бояться!»: омичи пожаловались на агрессивную стаю бродячих собак

На опубликованном видео запечатлены несколько крупных псов, по-хозяйски расположившихся на пешеходной дорожке между домами. В комментариях к видео омичи рекомендуют автору поста быть настойчивыми в своих жалобах к ответственным за отлов собак городским структурам. Есть и радикальные советы, предлагающие самим решить проблему с помощью отравы.