Записи переговоров раскрыли детали крушения Boeing в Ахмедабаде

Записи переговоров в кабине зафиксировали момент, когда один пилот спросил другого: «Почему вы отключили (переключатели подачи топлива — прим. “ВМ”)?», на что получил ответ: «Я этого не делал». The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что действия командира экипажа могли стать причиной катастрофы.