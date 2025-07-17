Записи переговоров раскрыли детали крушения Boeing в Ахмедабаде

12 июня при заходе на посадку в Ахмедабаде самолет Boeing 787−8 авиакомпании Air India потерпел крушение. Согласно предварительному отчету индийского Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB), переключатели подачи топлива в оба двигателя были отключены вручную.
Записи переговоров в кабине зафиксировали момент, когда один пилот спросил другого: «Почему вы отключили (переключатели подачи топлива — прим. “ВМ”)?», на что получил ответ: «Я этого не делал». The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что действия командира экипажа могли стать причиной катастрофы.
В отчете AAIB не указано, кто именно отключил топливную систему. Расследование продолжается, проблем с конструкцией переключателей не выявлено. Окончательные выводы будут представлены в завершенном отчете.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей.
За несколько минут до крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии, пилот сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете.
Позже стало известно, что британский бизнесмен в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике, избежав гибели в авиакатастрофе. При бронировании нового билета британец сел на место 11А, расположенное рядом с аварийным выходом.