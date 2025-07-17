В США назвали ультиматум Трампа «политическим театром»: кому пытается угодить американский лидер

Хозяин Белого дома Дональд Трамп пытается угодить всем. Он выставил Москве ультиматум, который ни к чему его не обязывает. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube.
Спикер уточнил, что Дональд Трамп отыгрывает свою роль. Все его действия служат «политическим театром», указал эксперт. Он подчеркнул, что в данный момент все мировые новости строятся вокруг фигуры президента США.
«Дональд Трамп прекрасно знал, что делал и что говорил, когда озвучивал ультиматум. Он взял отсрочку на 50 дней, чтобы не принимать ничью сторону на это время», — заявил Гилберт Доктороу.
По мнению политолога, американский лидер должен был угодить, в том числе, Конгрессу США. Ультиматумом, выставленным России, он удовлетворил главных «критиков».