Прокуратура проверяет обстоятельства возгорания автобуса в Красноярске

Прокуратура Красноярска инициировала проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту.
Предварительно установлено, что сегодня днем в центральной части города, вблизи остановки «Красная площадь», произошло возгорание моторного отсека автобуса, принадлежащего ООО «Экипаж ГО». Автобус выполнял рейс по маршруту № 2 «ЖД Вокзал — Автовокзал “Восточный”.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры своевременно покинули салон. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей и сотрудники правоохранительных органов.
Пожар был ликвидирован, в настоящее время устанавливаются причины его возникновения.
Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе вопросам содержания транспортных средств в надлежащем техническом состоянии. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Ужуре ночью горел дом и гараж с газовыми баллонами. Гараж сгорел полностью, огонь также повредил кровлю жилого дома.