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Прокуратура проверяет обстоятельства возгорания автобуса в Красноярске

Прокуратура Красноярска инициировала проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту.

Прокуратура Красноярска инициировала проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту.

Предварительно установлено, что сегодня днем в центральной части города, вблизи остановки «Красная площадь», произошло возгорание моторного отсека автобуса, принадлежащего ООО «Экипаж ГО». Автобус выполнял рейс по маршруту № 2 «ЖД Вокзал — Автовокзал “Восточный”.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры своевременно покинули салон. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей и сотрудники правоохранительных органов.

Пожар был ликвидирован, в настоящее время устанавливаются причины его возникновения.

Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе вопросам содержания транспортных средств в надлежащем техническом состоянии. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в Ужуре ночью горел дом и гараж с газовыми баллонами. Гараж сгорел полностью, огонь также повредил кровлю жилого дома.