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Более 700 нарушений за сезон: красноярских мотоциклистов проверяет мотовзвод ДПС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала мотосезона в Красноярске сотрудники специализированного мотовзвода ДПС выявили свыше 700 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта.

Источник: НИА Красноярск

По данным Госавтоинспекции, более 100 водителей управляли мотоциклами без прав, а трое — в состоянии алкогольного опьянения. На спецстоянку было эвакуировано 74 единицы техники.

Особое внимание инспекторы уделяют безопасности: 42 мотоциклиста были оштрафованы за езду без шлемов, 36 подростков — отстранены от управления мототехникой.

В ведомстве напоминают, что управление мототранспортом допускается только при наличии соответствующей категории водительских прав, а техника должна быть зарегистрирована в ГИБДД. Нарушения могут привести к серьезным последствиям и трагедиям.