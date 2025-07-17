Более 700 нарушений за сезон: красноярских мотоциклистов проверяет мотовзвод ДПС

По данным Госавтоинспекции, более 100 водителей управляли мотоциклами без прав, а трое — в состоянии алкогольного опьянения. На спецстоянку было эвакуировано 74 единицы техники.
Особое внимание инспекторы уделяют безопасности: 42 мотоциклиста были оштрафованы за езду без шлемов, 36 подростков — отстранены от управления мототехникой.
В ведомстве напоминают, что управление мототранспортом допускается только при наличии соответствующей категории водительских прав, а техника должна быть зарегистрирована в ГИБДД. Нарушения могут привести к серьезным последствиям и трагедиям.