В Башкирии ожидается порывистый ветер

В ближайшие дни жителей Башкирии ждет переменчивая погода. Как сообщают республиканские метеорологи, сегодня, 17 июля, местами пройдут кратковременные дожди, а в южных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, временами с порывами. Днем воздух прогреется до +23…+28°C.
Завтра, 18 июля, осадки станут менее интенсивными. По словам синоптиков Башгидрометцентра, в четверг ожидаются лишь локальные слабые дожди. Ветер сохранится северного направления, временами усиливаясь. Ночные температуры +10…+15°C, на востоке до +5°C. Днем термометры покажут +21…+26°C.
В пятницу, 19 июля, осадков не прогнозируется. Ветер останется умеренным северным, но будет ощущаться заметная прохлада. Ночью +10…+15°C, на востоке до +5°C, днем +21…+26°C.
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