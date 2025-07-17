Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидается порывистый ветер

Синоптики рассказали о погоде на конец недели.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни жителей Башкирии ждет переменчивая погода. Как сообщают республиканские метеорологи, сегодня, 17 июля, местами пройдут кратковременные дожди, а в южных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, временами с порывами. Днем воздух прогреется до +23…+28°C.

Завтра, 18 июля, осадки станут менее интенсивными. По словам синоптиков Башгидрометцентра, в четверг ожидаются лишь локальные слабые дожди. Ветер сохранится северного направления, временами усиливаясь. Ночные температуры +10…+15°C, на востоке до +5°C. Днем термометры покажут +21…+26°C.

В пятницу, 19 июля, осадков не прогнозируется. Ветер останется умеренным северным, но будет ощущаться заметная прохлада. Ночью +10…+15°C, на востоке до +5°C, днем +21…+26°C.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.