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Министр образования Омской области пообщалась с родителями лицея «Авангард»

С жителями микрорайона «Прибрежный», чьи дети не могут попасть в лицей, встретились министр, представитель мэрии и директор учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Министр образования Омской области Ольга Степанова, заместитель мэра Инна Елецкая и директор лицея «Авангард» Лариса Ефимова встретились с жителями микрорайона «Прибрежный», чьи дети не могут попасть в новый лицей.

Острая проблема вызвала множество вопросов от родителей, чьим детям не хватило места в образовательном учреждении у дома, несмотря на прописку. Специализированный лицей рассчитан на 1122 места, и 56% из них заполняются на конкурсной основе в связи с особым направлением обучения в учреждении.

Родителей интересовал вопрос по поводу открытия второй смены, чтобы закрыть потребность в местах всех, кто в этом нуждается. Однако на данный момент такая возможность не рассматривается.

При этом ранее министерство образования, в ведении которого находится данное образовательное учреждение, пошло навстречу родителям и открыло два дополнительных первых класса лицея и допнабор в другие параллели.

Также дополнительные первые классы будут открыты в школах № 33 и № 42.

Тестирование для поступления в профильные классы технологического лицея «Авангард» стартует сегодня, 18 июля, и продлится до 23 июля. Только после этого станут известны списки зачисленных детей.

Организационные вопросы по подготовке к учебному году обсудят на родительских собраниях при личном присутствии директора лицея Ларисы Ефимовой.