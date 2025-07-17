Министр образования Омской области пообщалась с родителями лицея «Авангард»

Острая проблема вызвала множество вопросов от родителей, чьим детям не хватило места в образовательном учреждении у дома, несмотря на прописку. Специализированный лицей рассчитан на 1122 места, и 56% из них заполняются на конкурсной основе в связи с особым направлением обучения в учреждении.