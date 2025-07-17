Как понять, что у вас непереносимость лактозы: четыре ярких симптома

— Этот фермент называется лактаза. В случае, когда ее для расщепления недостаточно, лактоза поступает в толстый кишечник и становится питательной средой для его микрофлоры. В дальнейшем микрофлора расщепляет лактоз на жирные кислоты, молочную кислоту, углекислый газ, водород и воду, вызывающие неприятные симптомы в виде сильного вздутия живота и тошноты, что является проявлением лактозной недостаточности, — объяснила гастроэнтеролог.