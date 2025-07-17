Как понять, что у вас непереносимость лактозы: четыре ярких симптома

Непереносимость лактозы — это синдром, при котором организм не способен переварить и усвоить молочный сахар (лактозу). Почему он возникает, «Вечерняя Москва» спросила у гастроэнтеролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Софии Кардашовой.
Врач рассказала, что лактоза — это единственный углевод грудного молока, который поступает в организм новорожденного. Лактоза не способна целиком всасываться в кишечнике, поэтому в организме существует фермент, расщепляющий лактозу на моносахариды — глюкозу и галактозу.
— Этот фермент называется лактаза. В случае, когда ее для расщепления недостаточно, лактоза поступает в толстый кишечник и становится питательной средой для его микрофлоры. В дальнейшем микрофлора расщепляет лактоз на жирные кислоты, молочную кислоту, углекислый газ, водород и воду, вызывающие неприятные симптомы в виде сильного вздутия живота и тошноты, что является проявлением лактозной недостаточности, — объяснила гастроэнтеролог.
Лактазную недостаточность можно разделить:
на истинную (генетическую);приобретенную (на фоне повреждения слизистой оболочки толстой кишки).
Истинная непереносимость чаще всего манифестирует в детском возрасте, когда ребенок впервые сталкивается с лактазой в материнском молоке, пояснила доктор. В качестве симптомов у ребенка появляются:
В каких продуктах содержится много кальция.
колики;частые срыгивания;диарея;боль в животе.
— При переводе ребенка на безлактозную питательную смесь симптомы утихают и пищеварение налаживается, — заверила специалист.
У взрослых преобладает лактазная недостаточность приобретенного типа, подчеркнула гастроэнтеролог. Клиническая картина проявляется:
резкими спастическими болями (спазм в желудочно-кишечном тракте);сильным вздутием живота;тошнотой;жидким стулом через 20−30 минут после употребления молочных продуктов.
— Как правило, интенсивность клинической картины напрямую коррелирует с количеством потребляемого молока и молочных продуктов, — отметила Кардашова.
При возникновении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-гастроэнтерологу для консультации, порекомендовала специалист.
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