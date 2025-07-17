В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на вылет и прибытие воздушных судов.
Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полётов. На данный момент воздушная гавань приостановила выполнение рейсов.
Ранее сообщалось, что в калужском аэропорту «Грабцево» временно ограничены взлёты и посадки воздушных судов. Подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.