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В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на вылет и прибытие воздушных судов.

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полётов. На данный момент воздушная гавань приостановила выполнение рейсов.

Ранее сообщалось, что в калужском аэропорту «Грабцево» временно ограничены взлёты и посадки воздушных судов. Подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.