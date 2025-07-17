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Три квартала улицы в центре Перми закроют для проведения велофестиваля

На месте будут ограничены парковка и проезд.

Источник: Аргументы и факты

Три квартала улицы в центре Перми закроют на время проведения велофестиваля, сообщает министерство транспорта Пермского края.

Как рассказывает ведомство, ограничения начнут действовать утром 19 июля. С 9 часов утра на улице Петропавловской в кварталах от улицы Хохрякова до улицы Борчанинова планируют приостановить парковку и стоянку транспорта. Кроме того, 20 июля на этом же участке улицы планируют полностью закрыть проезд с 9 часов утра до 15 часов дня.

В минтрансе Пермского края также уточнили, что причиной ограничений стало проведение спортивного фестиваля поклонников велоспорта.

«Как сообщили в краевом Центре безопасности дорожного движения, в эти дни пройдет “Пермский велофест”. 20 июля по центру Перми одновременно проедут 1 500 любителей-велосипедистов», — рассказали в министерстве.

Ведомство призвало автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать свой маршрут.