Три квартала улицы в центре Перми закроют для проведения велофестиваля

Как рассказывает ведомство, ограничения начнут действовать утром 19 июля. С 9 часов утра на улице Петропавловской в кварталах от улицы Хохрякова до улицы Борчанинова планируют приостановить парковку и стоянку транспорта. Кроме того, 20 июля на этом же участке улицы планируют полностью закрыть проезд с 9 часов утра до 15 часов дня.