Три квартала улицы в центре Перми закроют для проведения велофестиваля

Три квартала улицы в центре Перми закроют на время проведения велофестиваля, сообщает министерство транспорта Пермского края.
Как рассказывает ведомство, ограничения начнут действовать утром 19 июля. С 9 часов утра на улице Петропавловской в кварталах от улицы Хохрякова до улицы Борчанинова планируют приостановить парковку и стоянку транспорта. Кроме того, 20 июля на этом же участке улицы планируют полностью закрыть проезд с 9 часов утра до 15 часов дня.
В минтрансе Пермского края также уточнили, что причиной ограничений стало проведение спортивного фестиваля поклонников велоспорта.
«Как сообщили в краевом Центре безопасности дорожного движения, в эти дни пройдет “Пермский велофест”. 20 июля по центру Перми одновременно проедут 1 500 любителей-велосипедистов», — рассказали в министерстве.
Ведомство призвало автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать свой маршрут.