«Количество стобалльников не столь важно»: в Рособрнадзоре раскрыли, как вузы отбирают студентов

— Мы в этом году впервые начали говорить о том, что для страны не столь важно количество стобалльников — больше их стало или меньше. Важно выпустить из школы большое количество хорошо подготовленных ребят, которые смогут потом без проблем учиться в вузе, получить диплом, стать нормальными специалистами, — цитирует слова главы ведомства сайт KP.RU.