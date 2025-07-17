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«Количество стобалльников не столь важно»: в Рособрнадзоре раскрыли, как вузы отбирают студентов

Глава Рособрнадзора Музаев: вузам в России нужны выпускники с 60+ баллами по ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, что для вузов сейчас важны не рекордные результаты ЕГЭ, а общее качество подготовки выпускников. По его словам, университеты в первую очередь заинтересованы в тех, кто сдал экзамены на 60 и более баллов. Об этом эксперт рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

— Мы в этом году впервые начали говорить о том, что для страны не столь важно количество стобалльников — больше их стало или меньше. Важно выпустить из школы большое количество хорошо подготовленных ребят, которые смогут потом без проблем учиться в вузе, получить диплом, стать нормальными специалистами, — цитирует слова главы ведомства сайт KP.RU.

По его словам, такие студенты, особенно в технических и инженерных вузах, показывают хорошую успеваемость и уверенно доходят до диплома. Поэтому в этом году особое внимание уделяется ребятам с результатами от 60 баллов — таких стало больше почти по всем предметам.

— В вузах сказали, что им нужны выпускники с 60+ баллами. Это ближе к четверке. Даже в инженерных вузах ребята с такими результатами ЕГЭ — крепкие студенты. Теперь это и для нас маркер, — добавил Музаев.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в этом году профильную математику выбрало на 11% больше выпускников, физику — на 16%, а биологию — на 7%. Такого роста по всем этим предметам одновременно до этого не было.