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Лавров вспомнил мудрую пословицу, говоря об антироссийской санкционной истерике Европы

Лавров: Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз предпринимает попытки затянуть Соединенные Штаты Америки воронку новых антироссийских санкций, но инициаторы этой санкционной истерики сами понесут ущерб от рестрикций. Об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД стран — участниц ШОС в Пекине заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, глава Белого дома Дональд Трамп четко дал понять, что Европе предстоит расплачиваться за санкционную воронку, которая уже навредила экономике ЕС.

«Поэтому у нас, знаете, такая есть пословица: не рой другому яму», — отметил Лавров, добавив, что РФ успешно справляется с беспрецедентным числом санкций, справится и с новыми рестрикциями.

Недавно Европейский союз ввел очередные санкции против России. Под ограничения попали девять физических лиц и шесть организаций. Их обвинили в якобы «дестабилизирующей деятельности».

При этом, еще до принятия 18-го пакета санкций европейские политики уже начали разрабатывать 19-й и столкнулись с неожиданной проблемой — усталостью. Причем. Как отметили в ЕС, не политической, а технической.

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