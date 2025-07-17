Из Омска утром вовремя не вылетели пять самолётов

Утром 17 июля из омского аэропорта сразу несколько рейсов отправились с задержкой. По данным онлайн-табло воздушной гавани, вовремя не вылетели пять самолётов, причём все они должны были лететь в Москву. В списке задержанных — рейсы авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот» и S7 Airlines.
Больше всего задержали рейс «Аэрофлота» — он вылетел с опозданием на 1 час 40 минут. Это была самая продолжительная задержка среди утренних рейсов. Самое короткое отклонение от графика также зафиксировано у «Аэрофлота»: один из его самолётов вылетел с разницей в 15 минут от расписания.
В Омск также с опозданием прибыли два борта. Оба принадлежат «Аэрофлоту» и следовали из Москвы.