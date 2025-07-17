Снял нескольких женщин и одного ребенка: извращенца поймали за установкой скрытых камер в туалете

Установлено, что мужчина прибыл на набережную Ошен-Сити 12 июня. Тогда же он разместил в кабинках скрытые камеры, замаскированные под шариковые ручки. При перемещении от одного туалета до другого, Перкинс менял внешность: то очки наденет, то шляпу. А на руках у небо были перчатки, чтобы не оставить следы ДНК. Однако полицейским удалось задержать его при помощи автоматической системы распознавания автомобильных номеров.