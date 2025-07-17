Снял нескольких женщин и одного ребенка: извращенца поймали за установкой скрытых камер в туалете

Мужчина установил шесть скрытых камер видеонаблюдения в женских туалетах на набережной одного из курортных городов Нью-Джерси, США, и попался из-за неожиданной помощи жене. Как пишет WPVI-TV, суд уже постановил заключить 38-летнего Гарольда Перкинса под стражу.
Установлено, что мужчина прибыл на набережную Ошен-Сити 12 июня. Тогда же он разместил в кабинках скрытые камеры, замаскированные под шариковые ручки. При перемещении от одного туалета до другого, Перкинс менял внешность: то очки наденет, то шляпу. А на руках у небо были перчатки, чтобы не оставить следы ДНК. Однако полицейским удалось задержать его при помощи автоматической системы распознавания автомобильных номеров.
Жертвами извращенца стали как минимум один ребенок и еще несколько посетительниц туалетов. Жена Перкинса рассказала, что за день до установки камер мужчина рвался выкидывать мусор. Она предположила, что задержанный просто пытался скрыть от нее упаковки от скрытых камер.
Как KP.RU писал ранее, полиция арестовала извращенца из штата Огайо, США, который дважды попался за установкой скрытых камер видеонаблюдения в доме своей знакомой. Как сообщает телеканал WKRC, Тристана Браквилла обвинили виновным в подглядывании за девушкой (вуайеризме).