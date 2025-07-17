Умер почётный гражданин Иркутска Тамоцу Ямаде

На 93-м году жизни умер Тамоцу Ямадэ, занимавший пост мэра японского города Канадзава с 1990 по 2010 год. В 2007 году ему было присвоено звание почетного гражданина Иркутска за вклад в развитие побратимских связей между двумя городами. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.