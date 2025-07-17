Умер почётный гражданин Иркутска Тамоцу Ямаде

На 93-м году жизни умер Тамоцу Ямадэ, занимавший пост мэра японского города Канадзава с 1990 по 2010 год. В 2007 году ему было присвоено звание почетного гражданина Иркутска за вклад в развитие побратимских связей между двумя городами. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
При его участии в Канадзаве появилась Иркутская аллея с сибирскими деревьями, а в Иркутске установили традиционный японский фонарь котодзи-торо. Благодаря сотрудничеству с администрацией Канадзавы в Иркутском лингвистическом университете работали преподаватели из Японии.
Тамоцу Ямадэ родился 27 ноября 1931 года, окончил университет Канадзавы. Помимо политической деятельности, он возглавлял Ассоциацию малых предприятий префектуры Исикава. В Бурятии, где также развиваются связи с Японией, особенно в сфере культуры и туризма.