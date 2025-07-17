Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер почётный гражданин Иркутска Тамоцу Ямаде

На 93-м году жизни умер Тамоцу Ямадэ, занимавший пост мэра японского города Канадзава с 1990 по 2010 год.

Источник: Reuters

На 93-м году жизни умер Тамоцу Ямадэ, занимавший пост мэра японского города Канадзава с 1990 по 2010 год. В 2007 году ему было присвоено звание почетного гражданина Иркутска за вклад в развитие побратимских связей между двумя городами. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

При его участии в Канадзаве появилась Иркутская аллея с сибирскими деревьями, а в Иркутске установили традиционный японский фонарь котодзи-торо. Благодаря сотрудничеству с администрацией Канадзавы в Иркутском лингвистическом университете работали преподаватели из Японии.

Тамоцу Ямадэ родился 27 ноября 1931 года, окончил университет Канадзавы. Помимо политической деятельности, он возглавлял Ассоциацию малых предприятий префектуры Исикава. В Бурятии, где также развиваются связи с Японией, особенно в сфере культуры и туризма.