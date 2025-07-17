Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Климишевский, взятый в плен под Львовом, заявил о наличии нацистской символики среди украинского командного состава. Он сообщил, что некоторые командиры имели татуировки с изображением свастик и трезубцев.
По словам пленного, в руководстве украинских вооруженных формирований преобладают русофобские настроения и «дух фашизма». Климишевский подчеркнул, что особенно это характерно для командиров без реального боевого опыта, передает РИА Новости.
6 июля в центре Киева мужчина развернул флаг Украины со свастикой. На полотне изображена свастика в круге на фоне синей и желтой полос.
До этого боец ВСУ Сергей Беляков, который попал в российский плен, рассказал, что ушел на фронт из-за того, что его унижали в тюрьме. Он также сообщил, что нанес себе наколку в виде свастики и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за СССР.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
Военный ВС РФ с позывным «Медный», являющийся многодетным отцом, смог сбежать из украинского плена в Краматорске. По словам его родственника, 26-летний Вячеслав Морковкин вырос в Дзержинске Нижегородской области.