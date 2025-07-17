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Депутаты Заксобрания обсудили реализацию программы «Сибирский характер»

В список участников вошли 60 ветеранов и 30 действующих военнослужащих СВО.

Источник: А. Бурмистров

Депутаты комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края обсудили реализацию программы «Сибирский характер». Проект нацелен на подготовку высококвалифицированных специалистов и руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах государственной власти, государственных учреждениях и организациях края. По итогам отбора в список участников вошли 60 ветеранов и 30 действующих военнослужащих, а также был сформирован резерв.

Само обучение рассчитано на 502 академических часа — оно начнется 16 сентября и завершится 22 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрены лекции, тренинги, работа с наставниками и стажировки как в дистанционном, так и в очном формате. Стоит отметить, что дистанционный формат пройдет на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. После обучения участники получат диплом «Специалист в сфере государственного и муниципального управления».

«Программа “Сибирский характер” дает возможность направить опыт, знания, яркую патриотическую позицию участников СВО на дальнейшее развитие края», — подчеркнула глава профильного комитета Галина Ампилогова.