Депутаты Заксобрания обсудили реализацию программы «Сибирский характер»

Само обучение рассчитано на 502 академических часа — оно начнется 16 сентября и завершится 22 мая 2026 года. В течение этого периода предусмотрены лекции, тренинги, работа с наставниками и стажировки как в дистанционном, так и в очном формате. Стоит отметить, что дистанционный формат пройдет на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. После обучения участники получат диплом «Специалист в сфере государственного и муниципального управления».