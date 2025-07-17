В Башкирии 15 тысяч мужчин отказываются кормить своих детей

— Это обязанность как матери, так и отца, — говорит депутат Госдумы. — К сожалению, когда случается развод, как правило, отцы оставляют ребенка с матерью и считают, что она должна воспитывать его в одиночку. Я долгие годы работал рядовым судебным исполнителем, то есть работал напрямую с ребенком. Я таким отцам говорил: «Уважаемый, в том, что у вас с женой испортились отношения, ребенок не виноват, он здесь ни при чем. И вы должны создавать такие условия, чтобы ребенок не почувствовал, что вы развелись». У ребенка должны быть и мама, и папа. Для него это родные люди.