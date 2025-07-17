В Башкирии 15 тысяч мужчин отказываются кормить своих детей

Российские парламентарии внесли изменения в закон «Об исполнительном производстве», которые позволили создать реестр должников по алиментам. А как эта инициатива заставит нерадивых родителей вспомнить про своих детей, рассказал член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров.
Зариф Байгускаров, в прошлом возглавлявший управление Федеральной службы судебных приставов по республике, считает: взрослый работоспособный человек, имеющий ребенка, обязан поставить его на ноги.
— Это обязанность как матери, так и отца, — говорит депутат Госдумы. — К сожалению, когда случается развод, как правило, отцы оставляют ребенка с матерью и считают, что она должна воспитывать его в одиночку. Я долгие годы работал рядовым судебным исполнителем, то есть работал напрямую с ребенком. Я таким отцам говорил: «Уважаемый, в том, что у вас с женой испортились отношения, ребенок не виноват, он здесь ни при чем. И вы должны создавать такие условия, чтобы ребенок не почувствовал, что вы развелись». У ребенка должны быть и мама, и папа. Для него это родные люди.
Зариф Закирович объясняет, что в мае этого года заработал реестр алиментщиков-должников. Но в него попали не все разведенные отцы.
— Например, в Башкортостане около 15 тысяч алиментщиков, которые отказываются кормить своего ребенка, — поясняет российский парламентарий. — Но в реестр попадают те, в отношении кого было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Если возбуждено административное дело за отказ платить алименты или человек находится в розыске, в бегах от своего ребенка, то такие люди попадут в реестр. Причем там будет указана фамилия, имя, отчество, где человек живет, какой долг у него по алиментам, кому он должен. И любой человек может зайти и посмотреть в реестр.
Так, например, новая избранница мужчины может в любой момент зайти и проверить, нет ли у него долгов по алиментам.
— Если он в этом реестре, три года уклоняется от алиментов, был привлечен к уголовной ответственности за то, что не кормит ребенка, стоит ли с этим человеком связываться? — рассуждает депутат Госдумы от Башкирии. — Как правило, такие отцы всегда обвиняют бывшую супругу, говорят, что она плохая. Может быть, так, но ребенка она содержит.
Г-н Байгускаров поясняет, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс и КоАП РФ. Раньше, например, злостные уклонисты могли погасить малую часть долга по алиментам — и уголовное дело в отношении них прекращали, потому что считалось, что они принимают меры для погашения долга.
— А мы прописали, что внесение части долга по алиментам не является основанием для прекращения уголовного дела или административного производства, — заявил Зариф Закирович. — То есть дело может быть прекращено, если задолженность полностью погашена. И сейчас я думаю: если приставы будут принципиально жестко работать с должниками, то у них не будет шансов избежать ответственности.
Реестр злостных алиментщиков уже работает, в него вносятся данные по всем регионам страны, и уже можно зайти в базу данных. Депутат считает, что реестр станет одним из стимулов рассчитаться по алиментам и будет оказывать на нерадивых родителей моральное давление.
— Против матерей, которые не платят алименты, производства тоже есть, но их очень мало, — рассказал он. — Наверное, процентов 85 алиментщиков — это все-таки мужчины. Ко мне до сих пор часто обращаются с такой проблемой женщины, у которых бывшие мужья нигде официально не работают, занимаются предпринимательством, алименты выплачивают по три-пять тысяч рублей в месяц. В таком случае нужно обратиться с заявлением в суд, который вынес решение о взыскании алиментов и попросить, чтобы судья установил алименты в твердой сумме, например, 20 тысяч рублей в месяц. Сколько бывший супруг зарабатывает — это его дело, но 20 тысяч рублей в месяц он будет обязан выплачивать своему ребенку.