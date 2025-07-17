Ударит в телефон или заколку: профессор рассказал, кого чаще убивают молнии

Во время грозы молния может ударить в металлический зонт или в человека, который разговаривает по телефону, держа его у головы, сообщил aif.ru Шамин. По его словам, зонт часто содержит металлические конструкции, которые возвышаются над человеком. Если держать зонт за ручку, а она из металла, то вполне возможно, что в него может попасть молния. При этом, как отметил профессор, с телефонами риски меньше, потому что он сам по себе небольшой, но поскольку это все равно такая концентрированная металлическая конструкция, а если еще человек будет держать его около головы во время грозы, то это повысит риск удара молнии.