Ударит в телефон или заколку: профессор рассказал, кого чаще убивают молнии

За последние дни произошло ряд ударов молнии, в результате которых погибли и пострадали несколько человек. Доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин рассказал aif.ru, что может притянуть молнию и где от нее прятаться в городе и на природе.
Убило из-за удочки.
В Кемеровской области молния ударила в трех рыбаков, которые находились на берегу реки. Уточнялось, что один мужчина погиб мгновенно, а двое других получили незначительные повреждения, избежав серьезных травм благодаря резиновой обуви. По мнению Шамина, рыбака могло убить попадание молнии в удочку.
«В удочки, особенно если они из токопроводящих материалов, может попасть молния. Сейчас современные удочки такие и бывают», — сказал aif.ru собеседник издания.
По словам профессора, от удара молнии очень сложно вычислить радиус поражения, потому что точное место ее попадания редко удается конкретно зафиксировать. При этом также все зависит от обуви, от того, насколько человек промок, какое состояние почвы. Он отметил, что это могут быть и десятки метров.
Телефон или металлическая заколка могут притянуть молнию.
Во время грозы молния может ударить в металлический зонт или в человека, который разговаривает по телефону, держа его у головы, сообщил aif.ru Шамин. По его словам, зонт часто содержит металлические конструкции, которые возвышаются над человеком. Если держать зонт за ручку, а она из металла, то вполне возможно, что в него может попасть молния. При этом, как отметил профессор, с телефонами риски меньше, потому что он сам по себе небольшой, но поскольку это все равно такая концентрированная металлическая конструкция, а если еще человек будет держать его около головы во время грозы, то это повысит риск удара молнии.
Шамин также добавил, что притянуть молнию может даже головной убор с декоративными металлическими элементами или простая заколка, но тоже из металла.
«Конечно, какая-нибудь металлическая пуговица не притянет молнию. Но если у человека есть с собой металлическая проволока, то лучше, конечно, ее убрать», — сообщил он.
Рост смертей от молний связан с изменением климата.
Участившиеся удары молний, в результате которых погибли и пострадали люди, связаны с изменением климата, заявил aif.ru Шамин. Он подчеркнул, что молния является очень опасным явлением, потому что речь идет о десятках миллионов вольт электричества, которые вторгаются на землю внезапно. Организм человека, по его словам, даже на большом удалении может быть уязвим для такого удара, поэтому это «действительно опасная вещь».
При этом, как отметил Шамин, неочевидно, что молнии стали чаще происходить, скорее всего, стало больше статистики, больше уделяется внимания. Но также, как отметил профессор, есть и известные данные, что сейчас при изменении климата становится больше ураганов и гроз на всей планете.
«Такой тренд действительно есть. И, наверное, с этим связано, что появляется больше трагических исходов от инцидентов с молниями», — сказал он.
Где лучше укрыться от молнии.
Самыми безопасными местами в городе во время грозы являются подъезды и арки, сказал в беседе с aif.ru Шамин. По его словам, в населенном пункте здания, как правило, снабжены молниеотводами. При этом лучше не стоять вдоль окон. Также нельзя находиться под деревом, так как они высокие, а если молния попадет в него, то разряд может ударить и человека, который стоит рядом.
Профессор добавил, что если человек находится на природе где-то у водоема, то хорошим способом укрыться от молнии является автомобиль. Она может попасть в машину, так как это металлическая конструкция, однако вреда человеку, скорее всего, не причинит. Кроме того, во время грозы нельзя находиться на лодке. Шамин подчеркнул, что необходимо срочно причалить к берегу, выйти из нее и отойти на расстояние нескольких метров от воды.
«Если человек находится в чистом поле, то нужно найти какую-нибудь ложбинку и лечь. Если есть какой-нибудь маленький овраг, то это тоже хороший вариант. Если есть какой-то крутой склон, то можно спрятаться за ним, чтобы он был над человеком», — сообщил профессор.