Алёхин: элитный полк Зеленского «Скала» заманили в «огневой мешок»

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин рассказал aif.ru, как под Харьковом громили элитный полк ВСУ «Скала», подготовкой которого занимались инструкторы НАТО.
Как сообщалось, после боевого слаживания 425-й десантно-штурмовой подразделения полка «Скала» перебросили для сдерживания наступления российской армии под село Меловое Харьковской области. В итоге элитное военное формирование ВСУ потеряло 50 процентов личного состава и боевой техники.
«Во-первых, хорошо сработала разведка. Было четкое взаимодействие дроноводов, артиллерии и авиации ВС РФ. Плюс грамотно наши бойцы провели фланговые удары: не в лоб, а мы использовали, говоря военной терминологией, охват, обход, а также прорывные действия на разных участках», — сказал Алёхин.
В итоге противник, отметил военный эксперт, попал в «огневой мешок».
«ВС РФ долбили ВСУ минимум с двух сторон с учетом местности, которая там резко пересеченная, лесистая, то есть не сплошное поле», — рассказал Алёхин.
Данные боевые действия происходили на стыке границ Белгородской и Харьковской областей, и у Мелового ВСУ сосредоточили несколько опорников, сформировали район обороны.
«Вот в этот район и бросили для усиления подразделения элитного полка “Скала”, где и произошел основной замес», — подытожил Алёхин.
Напомним, об освобожении села Меловое в Минобороны РФ сообщили 3 июля.
Ранее Алёхин, проведя анализ ситуации на купянском и харьковском направлениях, пришел к выводу, что украинский гарнизон в Купянске готовится оставить город из-за угрозы окружения.