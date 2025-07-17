Алёхин: элитный полк Зеленского «Скала» заманили в «огневой мешок»

«Во-первых, хорошо сработала разведка. Было четкое взаимодействие дроноводов, артиллерии и авиации ВС РФ. Плюс грамотно наши бойцы провели фланговые удары: не в лоб, а мы использовали, говоря военной терминологией, охват, обход, а также прорывные действия на разных участках», — сказал Алёхин.