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Алёхин: элитный полк Зеленского «Скала» заманили в «огневой мешок»

Военный эксперт рассказал, как громили элитный полк ВСУ под Харьковом.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин рассказал aif.ru, как под Харьковом громили элитный полк ВСУ «Скала», подготовкой которого занимались инструкторы НАТО.

Как сообщалось, после боевого слаживания 425-й десантно-штурмовой подразделения полка «Скала» перебросили для сдерживания наступления российской армии под село Меловое Харьковской области. В итоге элитное военное формирование ВСУ потеряло 50 процентов личного состава и боевой техники.

«Во-первых, хорошо сработала разведка. Было четкое взаимодействие дроноводов, артиллерии и авиации ВС РФ. Плюс грамотно наши бойцы провели фланговые удары: не в лоб, а мы использовали, говоря военной терминологией, охват, обход, а также прорывные действия на разных участках», — сказал Алёхин.

В итоге противник, отметил военный эксперт, попал в «огневой мешок».

«ВС РФ долбили ВСУ минимум с двух сторон с учетом местности, которая там резко пересеченная, лесистая, то есть не сплошное поле», — рассказал Алёхин.

Данные боевые действия происходили на стыке границ Белгородской и Харьковской областей, и у Мелового ВСУ сосредоточили несколько опорников, сформировали район обороны.

«Вот в этот район и бросили для усиления подразделения элитного полка “Скала”, где и произошел основной замес», — подытожил Алёхин.

Напомним, об освобожении села Меловое в Минобороны РФ сообщили 3 июля.

Ранее Алёхин, проведя анализ ситуации на купянском и харьковском направлениях, пришел к выводу, что украинский гарнизон в Купянске готовится оставить город из-за угрозы окружения.

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