Забавный диалог Путина с работником завода: президент назвал его «хитрюгой» после этого вопроса

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск пообщался с сотрудниками местного металлургического комбината. Один из работников рассказал, что он и его супруга откладывают рождение ребенка, так как не соответствуют условиям программы «Молодая семья». Он предложил изменить правила, чтобы пары могли получать помощь до появления детей.
«Возможно ли изменить немножко льготную программу Молодая семья и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?» — поинтересовался работник.
Путин с улыбкой назвал работника хитрюгой. Молодой человек уточнил, что в таком случае семьи должны брать обязательство завести ребенка в ближайшие 2−4 года. Президент ответил, что государство готово поддержать семью, но только после рождения ребенка. Он напомнил о существующих мерах помощи, включая системную поддержку от беременности до достижения ребенком 17 лет.
«Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит», — указал глава государства.
Программа «Молодая семья» предоставляет субсидии на покупку жилья или погашение ипотеки. Участвовать в ней могут семьи с детьми или одинокие родители до 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ранее программа действовала до 2025 года, но Путин заявил о ее продлении. В этом году на нее планируется выделить 15 миллиардов рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что запрет на оформление семейной ипотеки по месту регистрации могут ввести уже в первом квартале следующего года для защиты от использования этой программы в инвестиционных целях. По оценкам аналитиков, такой законопроект может сократить объемы выдачи семейной ипотеки на 15−30%, особенно в крупных городах. Такие условия приведут и к снижению стоимости жилья, особенно в сегменте новостроек комфорт-класса.
Тем временем власти России отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что при текущей высокой ставке любое новое решение по ипотеке требует значительных расходов из бюджета. По словам Хуснуллина, Минфин пока не поддерживает эту инициативу, так как бюджет уже утвержден и находится в напряженном состоянии.