Забавный диалог Путина с работником завода: президент назвал его «хитрюгой» после этого вопроса

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что запрет на оформление семейной ипотеки по месту регистрации могут ввести уже в первом квартале следующего года для защиты от использования этой программы в инвестиционных целях. По оценкам аналитиков, такой законопроект может сократить объемы выдачи семейной ипотеки на 15−30%, особенно в крупных городах. Такие условия приведут и к снижению стоимости жилья, особенно в сегменте новостроек комфорт-класса.