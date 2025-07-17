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Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 17 июля

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 758 мм рт. ст. +29°
Источник: РИА "Новости"

Переменная облачность и местами гроза ожидаются в столице в четверг, 17 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области — от 23 до 28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье — до 11 градусов.

16 июля в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге — 3 миллиметра, а в Тушине — 8 миллиметров. Однако больше всего осадков выпало в Бутове — 18 миллиметров.

В Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы из-за частых гроз и жаркой погоды. Таким облакам свойственна «мешковатая» форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.