Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 17 июля

16 июля в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождевой воды, на Балчуге — 3 миллиметра, а в Тушине — 8 миллиметров. Однако больше всего осадков выпало в Бутове — 18 миллиметров.