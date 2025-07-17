На смерть «Зари»: почему речной рейс до Большеречья прожил всего четыре года?

Можно, конечно, брать теплоход в лизинг за условные пару миллионов. Но и тут выгоду толком не подсчитать, поскольку статистика пассажиропотока по старому теплоходу непоказательна. Поэтому возможен только ещё один эксперимент, который с вероятностью девять к одному так же будет нерентабелен. Но пока не отремонтируют причалы речного вокзала, думаю, все инициативы будут резонно рубить. Когда будет инфраструктура, можно будет задуматься о проведении «экспериментов». Не раньше.