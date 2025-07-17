На смерть «Зари»: почему речной рейс до Большеречья прожил всего четыре года?

Уникальный туристический маршрут из центра Омска до Большеречья — всё. Утром 29 июня теплоход «Заря» в последний раз отправился в сторону областной столицы — рейсы для перевозчика невыгодны, и субсидировать их из областного бюджета на будущий год больше не собираются.
«Заря» ходила по маршруту Омск — Большеречье четыре года. Почему речные перевозки на север от Омска прекратились прямо посередине навигации и что будет с теплоходом дальше?
В советское время пассажирские перевозки по Иртышу насчитывали множество направлений. На речном транспорте можно было отправиться в Тару, Тобольск, Салехард, и районы Омской области. После развала СССР все эти направления постепенно начали сходить на нет: пользоваться автобусами оказалось выгоднее, чем эксплуатировать постепенно устаревающие теплоходы. Последним отменённым направлением стал маршрут в Салехард в 2020 году.
Фото: Om1.ru.
В конце того же года губернатор Омской области Александр Бурков объявил о старте развития водного транспорта в регионе, в том числе пассажирского. Для этого в Омск вернули теплоход «Заря-353», работавший на коммерческих рейсах в Ханты-Мансийском автономном округе. «Заря» и до этого плавала в черте города, но в середине «десятых» ушла на север.
Уже через месяц появились и данные насчёт маршрута: добраться от Омска до Большеречья можно было всего за 380 рублей и 6 часов. Обратный путь занимал на полтора часа больше.
Итак, свой первый рейс в Большеречье «Заря» выполнила 22 мая 2021 года. Омские СМИ рассказывали: первыми и единственными пассажирами теплохода в то утро стали супруги. По пути теплоход сделал три остановки в Красноярке, Новопокровке и Старомалиновке и прибыл в Большеречье около двух часов дня.
Ранее «Заря-353» уже работала на внутриомских маршрутах: в начале «десятых» теплоход обслуживал дачное направление.
Фото: fleetphoto.ru, пользователь Maksimus. Съёмка 2010 года.
Через неделю с теплоходом возникли проблемы. До Большеречья судно так и не дошло: сначала пассажиры стояли два часа в Красноярке из-за пробитого днища, затем ещё час — в Старомалиновке, вышла из строя помпа двигателя. К чести представителей речного порта, те быстро вернули деньги за билеты — добираться до конечной точки пассажирам пришлось самостоятельно — и дали в качестве компенсации билеты на теплоход «Москва».
Популярность «Зари» быстро росла. Если на первом рейсе было двое пассажиров, то уже на третьем билетов всем желающим не хватило, поскольку теплоход рассчитан всего на 45 человек. За 2022 год цифры в полтора раза превысили значения года предыдущего.
В том же году мы сами испытали опыт путешествий на теплоходе, а заодно сравнили его с дорогой в Большеречье на автобусе. Что из этого лучше, узнаете по ссылке ниже.
Читайте также на портале Om1.ru.
Доехать или доплыть? Как из Омска дешевле, интереснее и быстрее добраться до Большеречья.
Несмотря на постоянный рост цен на билеты, поток пассажиров в Большеречье был стабильный — примерно по полторы тысячи человек за навигацию. Однако этим летом цена на теплоход подскочила сразу на двести рублей (550 → 740 рублей), и это сказалось на пассажиропотоке: за восемь майских рейсов было продано всего 113 билетов.
А 28 июня от причала в Воскресенском сквере «Заря» в последний раз отбыла в Большеречье. Официальная причина — нерентабельность: за прошлый год перевозка одного пассажира обходилась бюджету примерно в 9 200 рублей. Возможно, речным транспортом могли бы пользоваться больше людей, но нормальному развитию направления мешали несколько объективных факторов.
1. Слишком долго — если сравнивать с автобусом. Тот едет три часа в одну сторону, а теплоход — около семи. Таким образом, даже выйдя из Омска в восемь утра, в Большеречье пассажир окажется только после обеда. К слову про обед: на борту нет буфета, это вам не «Москва».
2. Непрактично — теплоход заточен под двухдневное путешествие: в первый день он идёт из Омска в Большеречье, во второй день — из Большеречья в Омск. То есть либо вы ищете ночлег и ранним утром идёте на пристань, либо возвращаетесь в город на автобусе.
3. Речной пейзаж приедается. Если надоест смотреть в окно, из развлечений на теплоходе есть раскраски для детей, журналы и телевизор, где показывают кино. В автобусе нет и этого, но пейзажи за окном и наличие постоянной (ну, почти) мобильной связи помогут занять время. А вот на реке сеть ловит плохо.
Несколько лет в Большеречье из Омска также ходил теплоход «Заря Югры». Именно ему и было суждено провести последний рейс по маршруту.
Фото: vk.com/omskteplohod.
«Современный речной транспорт в наших условиях нерентабелен», — отметил автор паблика «Омский теплоход» Сергей Паутов. — Например, современное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» сейчас стоит 100 млн рублей. Вместимость — 45 пассажиров. Допустим, что все катаются до Большеречья и обратно. 45 пассажиров, каждый платит 500 рублей за билет, в неделе — четыре рейса, в навигации — 16 недель, итого — 1 млн 440 тысяч рублей. Чтобы просто отбить стоимость теплохода, нужно прокатать 71 навигацию, не учитывая такие «мелочи», как топливо, обслуживание, зарплата.
Можно, конечно, брать теплоход в лизинг за условные пару миллионов. Но и тут выгоду толком не подсчитать, поскольку статистика пассажиропотока по старому теплоходу непоказательна. Поэтому возможен только ещё один эксперимент, который с вероятностью девять к одному так же будет нерентабелен. Но пока не отремонтируют причалы речного вокзала, думаю, все инициативы будут резонно рубить. Когда будет инфраструктура, можно будет задуматься о проведении «экспериментов». Не раньше.
До 2016 года теплоходы отправлялись от причалов речного вокзала. Затем причальные стенки пришли в негодность, и точку отправления пришлось перенести в Воскресенский сквер, на другой берег Омки.
Фото: Om1.ru.
Реально ли добиться рентабельности в наших условиях? Как показывает более чем 30-летний опыт — нет. Есть госфинансирование — будут пассажирские перевозки. Нет его — нет и перевозок. Поэтому здесь один путь: команде губернатора нужно активно влезать в федеральный проект субсидирования «Речные магистрали». Хотя, как говорилось выше, сначала необходимо закончить ремонт причалов. К слову, ремонт — заслуга всё той же команды Хоценко, поэтому оптимизм относительно дальнейшего развития речной темы присутствует".
Но это всё в будущем, как и планы по запуску теплоходов в Павлодар. Если вы не можете без речных прогулок — часовые прогулочные рейсы на «Москве» и дачные теплоходы до «Зелёного берега» всё ещё к вашим услугам.