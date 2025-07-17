В порту Одессы зафиксировано увеличение числа заходов иностранных судов с грузами, которые могут содержать военную помощь, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
По его словам, активность таких судов возросла, а история их перемещений вызывает сомнения, что указывает на возможные поставки вооружений Киеву от западных союзников.
Собеседник агентства отметил, что участники подполья сейчас ведут тщательный мониторинг ситуации, стремясь получить достоверные доказательства военного характера грузов. В случае подтверждения, информация о местонахождении складов и судов будет передана российским силам для последующего нанесения ударов по целям.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс отказался отвечать в ходе брифинга на вопрос о том, какие страны НАТО согласились оплатить поставки американского вооружения Украине.