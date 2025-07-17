Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порт Одессы стали прибывать иностранные суда с военной помощью на борту

Подполье планирует передать информацию о складах и судах с оружием российским военным.

Источник: Аргументы и факты

В порту Одессы зафиксировано увеличение числа заходов иностранных судов с грузами, которые могут содержать военную помощь, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.

По его словам, активность таких судов возросла, а история их перемещений вызывает сомнения, что указывает на возможные поставки вооружений Киеву от западных союзников.

Собеседник агентства отметил, что участники подполья сейчас ведут тщательный мониторинг ситуации, стремясь получить достоверные доказательства военного характера грузов. В случае подтверждения, информация о местонахождении складов и судов будет передана российским силам для последующего нанесения ударов по целям.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс отказался отвечать в ходе брифинга на вопрос о том, какие страны НАТО согласились оплатить поставки американского вооружения Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше