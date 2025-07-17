Педагог по религии заставляла заниматься проституцией: женщине светит до 50 лет лишения свободы

В материале отмечается, что по возбужденному в отношении женщины делу проходит двое несовершеннолетних, а именно подростки 15 и 17 лет. Установлено, что с декабря 2023 года Ривера-Гарсия заставляла своих жертв заниматься проституцией. В первом случае, это продолжалось вплоть до октября 2024 года, а во втором — до ноября 2024.