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Педагог по религии заставляла заниматься проституцией: женщине светит до 50 лет лишения свободы

В Пуэрто-Рико учительницу арестовали за сексуальную эксплуатацию школьников.

Источник: Комсомольская правда

По обвинению в сексуальной эксплуатации двух несовершеннолетних в Пуэрто-Рико арестована школьная учительница. Как пишет People, 42-летней Лизамари Риверу-Гарсию, которая преподавала ученикам уроки о религии, вменяют четыре статьи, связанные с торговлей людьми и принуждением к сексуальным действиям.

В материале отмечается, что по возбужденному в отношении женщины делу проходит двое несовершеннолетних, а именно подростки 15 и 17 лет. Установлено, что с декабря 2023 года Ривера-Гарсия заставляла своих жертв заниматься проституцией. В первом случае, это продолжалось вплоть до октября 2024 года, а во втором — до ноября 2024.

Женщине грозит до 50 лет лишения свободы, если суд все же признает ее виновной по вышеперечисленным статьям.

Как KP.RU писал ранее, в США бывшая учительница из Южной Каролины предстала перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. 33-летняя Николь Баллью Каллахэм добровольно сдалась властям округа Андерсон, где ей предъявили обвинения по четырем пунктам, включая преступные сексуальные действия с несовершеннолетним.