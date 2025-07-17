Новосибирец оплатил более сотни долгов, чтобы улететь в Армению

49-летний житель Новосибирска накопил долги по 108 исполнительным производствам, из-за чего ему временно запретили покидать страну. Однако мужчина решил улететь в Армению. Чтобы отправиться в путешествие, ему в короткие сроки пришлось погасить задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
— Гражданин игнорировал постановления, пока не столкнулся с санкциями. Исполнительные производства о взыскании административных штрафов поступили на принудительное исполнение в службу судебных приставов, — уточнили в пресс-службе.
Тогда приставы пришли к должнику домой, но там его не застали. Поэтому требование о погашении долга направили в личный кабинет на «Госуслугах». Но и тогда новосибирец не предпринял никаких действий. Даже запрет на регистрационные действия в отношении его машины и временное ограничение на выезд из страны не побудили мужчину найти деньги. О погашении долга он задумался лишь после того, как запланировал путешествие.
— Поскольку горожанин хотел улететь в Армению, он пришел на прием к судебному приставу, взял квитанции и в течение суток оплатил административные штрафы и исполнительский сбор на общую сумму 173 тысячи рублей, — добавили в пресс-службе.