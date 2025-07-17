Новосибирец оплатил более сотни долгов, чтобы улететь в Армению

Тогда приставы пришли к должнику домой, но там его не застали. Поэтому требование о погашении долга направили в личный кабинет на «Госуслугах». Но и тогда новосибирец не предпринял никаких действий. Даже запрет на регистрационные действия в отношении его машины и временное ограничение на выезд из страны не побудили мужчину найти деньги. О погашении долга он задумался лишь после того, как запланировал путешествие.