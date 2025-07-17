Пожилая омичка отдала телефонным мошенникам 1,7 миллионов рублей

Об очередном телефонном мошенничестве по отношению к омским пенсионерам рассказали омские сотрудники полиции. 75-летнюю женщину обманули с помощью услуги «замена домофона».
Омская пенсионерка поверила звонку якобы из обслуживающей ее дом управляющей компании. Неизвестный сообщил, что у бабушки испортился домофон и его надо теперь срочно заменить. Звонивший мошенник назначил дату и велел пенсионерке ждать в этот день мастера и не покидать своей квартиры. После этого мошенничество пошло по стандартной схеме: видеозвонок по мессенджеру от «сотрудника ФСБ», запугивание и убеждение в срочности перевода всех личных сбережений на «защищенный счет».
Напуганная возможной потерей средств пенсионерка безропотно передала курьеру по оговоренному ранее с мошенниками паролю «Родина» сбережения всей своей трудовой жизни — 1 миллион 700 тысяч рублей. Когда мошенники перестали отвечать на настойчивые звонки бабушки, она поняла, что ее обманули и пошла в полицию.