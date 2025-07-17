Пожилая омичка отдала телефонным мошенникам 1,7 миллионов рублей

Омская пенсионерка поверила звонку якобы из обслуживающей ее дом управляющей компании. Неизвестный сообщил, что у бабушки испортился домофон и его надо теперь срочно заменить. Звонивший мошенник назначил дату и велел пенсионерке ждать в этот день мастера и не покидать своей квартиры. После этого мошенничество пошло по стандартной схеме: видеозвонок по мессенджеру от «сотрудника ФСБ», запугивание и убеждение в срочности перевода всех личных сбережений на «защищенный счет».