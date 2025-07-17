В Омске вновь сдают в аренду башню в знаменитом Доме со шпилем

На сайте «Авито» вновь появилось объявление о сдаче в аренду помещений в Доме со шпилем — одном из самых узнаваемых зданий Омска. Речь идёт о башне, расположенной на крыше дома № 29 по проспекту Маркса, в самом центре города.
Площадь предлагаемого помещения составляет 105 кв. м. В объявлении указано, что оно может использоваться под любую деятельность, его статус — «площадь свободного назначения». Кроме того, предлагается рассмотреть вариант аренды вместе с жилой квартирой, которая находится этажом ниже. Её площадь составляет 85 кв. м.
Арендная ставка обозначена как 100 тысяч рублей в месяц, однако собственник подчёркивает, что цена договорная.
Дом со шпилем — здание с богатой историей и статусом архитектурного символа центра Омска. Попытки сдать башню в аренду предпринимались и ранее. Например, в 2022 году она предлагалась за 50 тысяч рублей в месяц.