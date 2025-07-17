В Омске вновь сдают в аренду башню в знаменитом Доме со шпилем

Площадь предлагаемого помещения составляет 105 кв. м. В объявлении указано, что оно может использоваться под любую деятельность, его статус — «площадь свободного назначения». Кроме того, предлагается рассмотреть вариант аренды вместе с жилой квартирой, которая находится этажом ниже. Её площадь составляет 85 кв. м.