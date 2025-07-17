Врач Жемчугов рассказал о профилактике опасной менингококковой инфекции

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев сообщил о росте числа заражений менингококковой инфекцией на 260% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май было выявлено 1 266 случаев.