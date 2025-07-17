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Врач Жемчугов рассказал о профилактике опасной менингококковой инфекции

С января по май было выявлено 1 266 случаев заражения менингитом.

Источник: Аргументы и факты

Вакцинация против менингококковой инфекции является одним из эффективных методов профилактики этого заболевания, рассказал aif.ru врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Обычно вакцинируют все-таки в очагах, не всех подряд. Но и по желанию, конечно. Вакцина очень эффективна», — сказал Жемчугов.

Также медики советуют соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет с помощью зарядки и правильного питания.

Жемчугов отмечал, что самым опасным симптомом является высокая температура, от нее зависит степень возможных осложнений.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев сообщил о росте числа заражений менингококковой инфекцией на 260% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май было выявлено 1 266 случаев.