Врач Жемчугов рассказал о профилактике опасной менингококковой инфекции

Вакцинация против менингококковой инфекции является одним из эффективных методов профилактики этого заболевания, рассказал aif.ru врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Обычно вакцинируют все-таки в очагах, не всех подряд. Но и по желанию, конечно. Вакцина очень эффективна», — сказал Жемчугов.
Также медики советуют соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет с помощью зарядки и правильного питания.
Жемчугов отмечал, что самым опасным симптомом является высокая температура, от нее зависит степень возможных осложнений.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев сообщил о росте числа заражений менингококковой инфекцией на 260% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май было выявлено 1 266 случаев.