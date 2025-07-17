В Перми идет текущий ремонт дорог

В Дзержинском районе ремонтируются улицы Подлесная — от улицы Желябова до улицы Куфонина, Боровая — между Гатчинской и Локомотивно, Вагонная — от Белоевской до Вагонной, 29, на Зои Космодемьянской от Подлесной до Парковой завершен ямочный ремонт.
В Мотовилихе ведется ямочный ремонт на улице Старцева от бульвара Гагарина до Героев Хасана, Уральской между Розалии Землячки и Циолковского, на улице Мостовой от Соликамской до Мостовой, 4.
В Ленинском районе проводится ямочный ремонт и обновляется разметка на улице Борцов Революции на участках между улицами Лабинской и Лесопарковым переулком, 2, и от конечной остановки «ПЭМЗ» до Борцов революции, 387. В Индустриальном районе проводится ямочный ремонт на улицах Снайперов, Советской Армии и шоссе Космонавтов.