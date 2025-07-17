В Перми идет текущий ремонт дорог

В Ленинском районе проводится ямочный ремонт и обновляется разметка на улице Борцов Революции на участках между улицами Лабинской и Лесопарковым переулком, 2, и от конечной остановки «ПЭМЗ» до Борцов революции, 387. В Индустриальном районе проводится ямочный ремонт на улицах Снайперов, Советской Армии и шоссе Космонавтов.