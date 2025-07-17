Россияне стали пить больше пива

Сообщается о том, что процент россиян, за зиму 2024 года, которые хотя бы раз покупали пиво составляет 47,3%. Тем временем, зимой 2025 года показатель составляет 44,3%. При этом, средняя частота покупок пива выросла с 15,4 раза до 16,6 раза.