Генерал Попов назвал реальное число ЗРК Patriot, которые США поставят ВСУ

«Сейчас Украину якобы поддержал Трамп, пообещав, что передаст Киеву 17 комплексов Patriot. Но это очень много. Я думаю, обойдется он тремя, максимум пятью комплексами. Остальное будут либо запчасти, либо ракетами какими-то поможет, чтобы скрыть дефицит ракет. Установки у них есть, а ракет очень мало, поэтому они сейчас экономят», — сказал собеседник издания.