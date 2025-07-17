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Генерал Попов назвал реальное число ЗРК Patriot, которые США поставят ВСУ

Ранее Трамп объявил о предстоящих поставках Киеву американского вооружения, в том числе 17 ЗРК Patriot.

Источник: Аргументы и факты

США могут передать Украине максимум пять зенитно-ракетных комплексов Patriot вместо 17 единиц. Таким мнением с корреспондентом aif.ru поделился Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Сейчас Украину якобы поддержал Трамп, пообещав, что передаст Киеву 17 комплексов Patriot. Но это очень много. Я думаю, обойдется он тремя, максимум пятью комплексами. Остальное будут либо запчасти, либо ракетами какими-то поможет, чтобы скрыть дефицит ракет. Установки у них есть, а ракет очень мало, поэтому они сейчас экономят», — сказал собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих поставках Украине нового американского вооружения, в том числе 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

При этом военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru заявлял, что США будут поставлять Украине старые ЗРК Patriot. По его словам, эти комплексы могут разместить в Киеве, Одессе и Харькове.

Позже британская газета The Times писала, что высокопоставленные представители Вооруженных сил Украины опровергли слова Трампа о том, что Киев якобы вскоре получит 17 комплексов Patriot.

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