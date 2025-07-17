«В 58 раз грязнее унитазов»: названа вещь, которая кишит бактериями

Среди потенциально опасных микробов, идентифицированных на колесах, присутствовали стафилококки (включая Staphylococcus aureus). Попадание этих микроорганизмов на поврежденную кожу или в продукты питания способно спровоцировать воспаления или интоксикацию. Также в образцах были найдены бактерии вида Serratia marcescens, которые могут вызвать расстройство пищеварения, инфекции мочеполовой системы и заражение крови, плесневые грибы (Aspergillus, Penicillium), энтеробактерии, указывающие на фекальное загрязнение, и иные патогены. Микробиолог дополнительно отметила более интенсивное развитие грибковой микрофлоры на образцах с мягкого багажа, пояснив это лучшей способностью тканевых поверхностей удерживать влагу и частицы грязи по сравнению с твердыми.