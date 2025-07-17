Хабаровское УФАС разберётся с громкими теплоходами

Звуковыми сообщениями, распространяемыми на прогулочных теплоходах, заинтересовалось региональное УФАС и определило их как рекламные. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», речевое сопровождение хабаровчане, прогуливающиеся по набережной вблизи речного вокзала, слышат из года в год. На громкие призывы отправиться в путешествие по реке и ранее писали жалобы в антимонопольную службу, проводились проверки, орган привлек к ответственности рекламодателя и рекламораспространителя.
На этот раз обращения поступили от депутата Законодательной думы Хабаровского края и Дальневосточной транспортной прокуратуры. В них как раз и указывался факт распространения звуковой рекламы с бортов прогулочных теплоходов «Москва-83», «Москва-75» и «Император». Установленные устройства на судах транслировали сообщения об обещанных «ярких впечатлениях и невероятных фотографиях», о «шикарных видах одной из самых больших судоходных рек России» и прочую информацию.
Распространяемая звуковая информация адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к коммерческим предложениям (за плату) о путешествии по реке Амур на прогулочном теплоходе, а также к возможности аренды теплохода для проведения мероприятий.
Таким образом, данная информация является рекламой, установили в краевом управлении ФАС.
Будет рассмотрено дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации.