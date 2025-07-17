Хабаровское УФАС разберётся с громкими теплоходами

На этот раз обращения поступили от депутата Законодательной думы Хабаровского края и Дальневосточной транспортной прокуратуры. В них как раз и указывался факт распространения звуковой рекламы с бортов прогулочных теплоходов «Москва-83», «Москва-75» и «Император». Установленные устройства на судах транслировали сообщения об обещанных «ярких впечатлениях и невероятных фотографиях», о «шикарных видах одной из самых больших судоходных рек России» и прочую информацию.