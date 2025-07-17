Бывший полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон выступил с резким заявлением относительно украинского президента. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть отстранен от власти до начала возможных переговоров между Украиной и Россией.
— Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту, — заявил отставной военный.
Уилкерсон, занимавший ранее пост начальника штаба госсекретаря США Колина Пауэлла, не уточнил, каким именно образом должно произойти отстранение Зеленского. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного нового раунда переговоров между Москвой и Киевом, передает Лента.ру.
Недавно Дональд Трамп проявил симпатию к Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи с ним на полях саммита НАТО. Отношения с главой киевского режима осложнял конфликт в Овальном кабинете в феврале, после которого США приостановили военную и разведывательную помощь Киев.
В мае лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал Зеленского как сумасшедшего из-за его угроз в адрес руководителей стран, которые намерены участвовать в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая.