Экс-полковник США призвал убрать Зеленского перед переговорами с Россией

— Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту, — заявил отставной военный.