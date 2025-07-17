В Пулково сделали объявление для авиапассажиров

В Пулково начали принимать самолеты после введения плана «Ковер».
Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием рейсов по временной схеме. Представители воздушной гавани рекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о прилетах и вылетах на онлайн-табло в самом аэропорту и через официальный бот.
«Уважаемые пассажиры! Аэропорт Пулково начинает прием рейсов на прибытие по временной схеме», — говорится в объявлении. Оно опубликовано в telegram-канале аэропорта.
Утром 17 июля в Пулково были установлены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в связи с обеспечением безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Росавиации, экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для поддержания безопасности. Аналогичные ограничения введены сегодня и в аэропорту Грабцево в Калужской области, передает RT.
Обновлено в 6:39 по мск: Пулково начал прием и выпуск рейсов. Об этом представители аэропорта написали в соцсети.