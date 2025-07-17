В США обратили внимание на риски, связанные с пошлинами Трампа: чего может лишиться Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потерять всех союзников из-за торговой политики. Новые пошлины Вашингтона, рассчитанные на ослабление партнеров России, рискуют обернуться провалом. С таким заявлением обратился директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник в беседе с РИА Новости.
Профессор счел повышение пошлин против России неэффективным решением. Он отметил, что последствия будут иметь вторичные санкции в отношении, в том числе, Китая и Индии.
«Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа», — признал Питер Кузник.
Журналист из Британии Джордж Галлоуэй указал на надежду Дональда Трампа на принятие Москвой ультимативных условий Вашингтона. Однако это вряд ли случится, подчеркнул он.