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В США обратили внимание на риски, связанные с пошлинами Трампа: чего может лишиться Вашингтон

Профессор Кузник предупредил, что пошлины Трампа отталкивают союзников США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потерять всех союзников из-за торговой политики. Новые пошлины Вашингтона, рассчитанные на ослабление партнеров России, рискуют обернуться провалом. С таким заявлением обратился директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

Профессор счел повышение пошлин против России неэффективным решением. Он отметил, что последствия будут иметь вторичные санкции в отношении, в том числе, Китая и Индии.

«Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа», — признал Питер Кузник.

Журналист из Британии Джордж Галлоуэй указал на надежду Дональда Трампа на принятие Москвой ультимативных условий Вашингтона. Однако это вряд ли случится, подчеркнул он.

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