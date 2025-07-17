Владивосток оставили без фур

Как рассказали в правительстве региона, большегрузам запрещено передвигаться в черте города с 7:00 до 21:00 вне зависимости от дня недели. Мера принята из-за неблагоприятных климатических условий, влияющих на прочность дорожного полотна.
В зонах действия запрета установлены временные дорожные знаки, в том числе в районе «Лемана-ПРО», Низководного моста, бухты Лазурной, посёлка Де-Фриз и «Примринга». Контроль за соблюдением правил усилит ГИБДД.
Напомним, что параллельно с городским запретом, аналогичные меры действуют на региональных трассах Приморского края с 9 июля. При дневной температуре выше 32 тяжеловесным машинам разрешено движение только в ночные часы — с 21:00 до 9:00. Данные меры помогают избежать деформации асфальта, образования колеи и снижения сцепления с дорогой.
Исключения сделаны для общественного транспорта, доставки продовольствия, медикаментов, топлива, почты и грузов, связанных с ликвидацией ЧС или аварийными работами. Также ограничения не касаются военной и специальной техники, задействованной в оперативных задачах.