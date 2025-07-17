Владивосток оставили без фур

Напомним, что параллельно с городским запретом, аналогичные меры действуют на региональных трассах Приморского края с 9 июля. При дневной температуре выше 32 тяжеловесным машинам разрешено движение только в ночные часы — с 21:00 до 9:00. Данные меры помогают избежать деформации асфальта, образования колеи и снижения сцепления с дорогой.