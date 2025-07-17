В Уфе молодой водитель перевозил друга на крыше ради лайков

Проанализировав видео, полицейские выяснили, что за рулем находился 20-летний юноша. Он рассказал, что с друзьями снимал клип на набережной. Молодой человек раскаялся и пообещал, что впредь такое не повторится.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, за нарушения правил перевозки пассажиров, использование автомобиля с плохо читаемым госномером, отсутствие пристегнутого ремня безопасности и невыполнение обязанности застраховать гражданскую ответственность владельца транспортного средства водитель понес административную ответственность.
Кроме того, пассажира также наказали за нарушение ПДД.