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В Уфе молодой водитель перевозил друга на крыше ради лайков

Сотрудники ГАИ Уфы остановили автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушал правила дорожного движения ради просмотров в соцсетях. Он перевозил пассажира на крыше авто.

Источник: ГАИ Башкирии

Проанализировав видео, полицейские выяснили, что за рулем находился 20-летний юноша. Он рассказал, что с друзьями снимал клип на набережной. Молодой человек раскаялся и пообещал, что впредь такое не повторится.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, за нарушения правил перевозки пассажиров, использование автомобиля с плохо читаемым госномером, отсутствие пристегнутого ремня безопасности и невыполнение обязанности застраховать гражданскую ответственность владельца транспортного средства водитель понес административную ответственность.

Кроме того, пассажира также наказали за нарушение ПДД.