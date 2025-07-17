На Сахалине медведь отобрал у отдыхающих шашлыки

На Сахалине медведь забрал шашлык у отдыхающих.
На Сахалине медведь вышел на территорию, где группа людей жарила шашлыки, и напугав их, съел все мясо. Отдыхающие в это время укрывались в автомобиле, сообщили в местных СМИ.
«На Сахалине медведь наведался на пикник к отдыхающим. Распугав всех отдыхающих, медведь принялся уплетать свежеприготовленное мясо», — передает telegram-канал SakhalinMedia.
Ранее в поселке Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа люди неоднократно видели волка, выходившего из леса. Местная администрация обратилась к гражданам с призывом соблюдать предельную осторожность в этой ситуации и придерживаться правил безопасности.