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На Сахалине медведь отобрал у отдыхающих шашлыки

На Сахалине медведь вышел на территорию, где группа людей жарила шашлыки, и напугав их, съел все мясо. Отдыхающие в это время укрывались в автомобиле, сообщили в местных СМИ.

На Сахалине медведь забрал шашлык у отдыхающих.

На Сахалине медведь вышел на территорию, где группа людей жарила шашлыки, и напугав их, съел все мясо. Отдыхающие в это время укрывались в автомобиле, сообщили в местных СМИ.

«На Сахалине медведь наведался на пикник к отдыхающим. Распугав всех отдыхающих, медведь принялся уплетать свежеприготовленное мясо», — передает telegram-канал SakhalinMedia.

Ранее в поселке Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа люди неоднократно видели волка, выходившего из леса. Местная администрация обратилась к гражданам с призывом соблюдать предельную осторожность в этой ситуации и придерживаться правил безопасности.