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Местных жителей призывают не убивать редкое животное: приманка для тигра не принесла результатов

В Индии четыре фермера пытались убить тигра при помощи отравленной коровьей туши.

Источник: Комсомольская правда

Четверо жителей Индии пытались отравить тигра с помощью отравленной коровьей туши. Как сообщает New Indian Express, местные фермеры распылили ядохимикаты на останки рогатого скота, который накануне и разорвал хищник.

«Жители деревни считали, что тигр может вернуться к туше, и решили его отравить», — цитирует иностранное СМИ лесной департамент Индии.

Отравленную тушу осмотрели сотрудники профильного ведомства. Четверо местных жителей сознались в содеянном только после проведения допроса. Они уже задержаны и доставлены в окружной центр для дальнейшего расследования.

«Мы используем дроны и продолжаем поиски, пока не установим местонахождение хищника», — рассказал лесничий Рамакришна.

Местные власти проводят работу с жителями, призывая их не причинять вред редкому животному.

Как KP.RU писал ранее, в индийском штате Ассам произошел шокирующий инцидент — разъяренная толпа из тысячи человек жестоко расправилась с королевским бенгальским тигром. Животное, находившееся под угрозой исчезновения и занесенное в Красную книгу, было убито утром в четверг в лесистой местности в 20 км от национального парка Казиранга.