Местных жителей призывают не убивать редкое животное: приманка для тигра не принесла результатов

Как KP.RU писал ранее, в индийском штате Ассам произошел шокирующий инцидент — разъяренная толпа из тысячи человек жестоко расправилась с королевским бенгальским тигром. Животное, находившееся под угрозой исчезновения и занесенное в Красную книгу, было убито утром в четверг в лесистой местности в 20 км от национального парка Казиранга.