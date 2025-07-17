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Аэропорт Пулково возобновил приём рейсов по временной схеме

В аэропорту Пулково утром 17 июля начали принимать самолёты.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием пассажирских рейсов по временной схеме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что аэропорт начал принимать самолеты на посадку, но продолжает работать по специальному графику. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах на электронных табло и официальных ресурсах аэропорта.

«Аэропорт Пулково начинает прием рейсов на прибытие по временной схеме. Рекомендуем следить за информацией на онлайн табло», — сказали в пресс-службе.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в петербургском аэропорту. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Также действовали ограничения в подмосковных аэропортах Шереметьево и Внуково. В результате четыре самолета приземлились на запасных аэродромах.