Аэропорт Пулково возобновил приём рейсов по временной схеме

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в петербургском аэропорту. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Также действовали ограничения в подмосковных аэропортах Шереметьево и Внуково. В результате четыре самолета приземлились на запасных аэродромах.