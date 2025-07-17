Прикамец осужден за поджог трактора

Суд в Добрянке вынес приговор жителю Красновишерска 1983 года рождения. Мужчина признан виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Добрянке обратился директор организации по лесозаготовке с заявлением о порче личного трактора, используемого в рабочих целях. Материальный ущерб составил 470 тысяч рублей.
Полицейские установили предполагаемого виновника — это был житель Красновишерска. В день преступления фигурант вместе с коллегами выпивал после работы на делянке вблизи д. Омеличи. В ходе застолья в компании возник конфликт. Красновишерец, разозлившись, подошел к стоявшему неподалеку трактору, повредил топливный шланг и совершил поджог, а затем скрылся с места преступления.
Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему компенсацию материального ущерба в размере 450 тысяч рублей.