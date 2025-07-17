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Прикамец осужден за поджог трактора

Суд в Добрянке вынес приговор жителю Красновишерска 1983 года рождения.

Суд в Добрянке вынес приговор жителю Красновишерска 1983 года рождения. Мужчина признан виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Добрянке обратился директор организации по лесозаготовке с заявлением о порче личного трактора, используемого в рабочих целях. Материальный ущерб составил 470 тысяч рублей.

Полицейские установили предполагаемого виновника — это был житель Красновишерска. В день преступления фигурант вместе с коллегами выпивал после работы на делянке вблизи д. Омеличи. В ходе застолья в компании возник конфликт. Красновишерец, разозлившись, подошел к стоявшему неподалеку трактору, повредил топливный шланг и совершил поджог, а затем скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему компенсацию материального ущерба в размере 450 тысяч рублей.