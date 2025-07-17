Прикамец осужден за поджог трактора

Полицейские установили предполагаемого виновника — это был житель Красновишерска. В день преступления фигурант вместе с коллегами выпивал после работы на делянке вблизи д. Омеличи. В ходе застолья в компании возник конфликт. Красновишерец, разозлившись, подошел к стоявшему неподалеку трактору, повредил топливный шланг и совершил поджог, а затем скрылся с места преступления.