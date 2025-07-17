Красноярка, нападавшая на прохожих, приговорена к исправительным работам

Суд вынес приговор жительнице Красноярска, признанной виновной в нанесении побоев прохожим. Инцидент, произошедший в апреле 2024 года в микрорайоне Преображенский, вызвал широкий общественный резонанс.
Установлено, что 34-летняя женщина без видимой причины нанесла удар случайной прохожей и пнула ее собаку, находясь на пешеходном переходе.
Этот случай стал одним из многих в серии агрессивных действий, ранее совершенных подсудимой. В числе ее правонарушений — нападения на соседей, их домашних животных, а также бросание камней в проезжающие автомобили.
За данные действия она неоднократно привлекалась к административной ответственности в виде штрафов за мелкое хулиганство и побои, однако это не привело к изменению ее поведения.
В ходе судебного заседания подсудимая не признала своей вины. Суд, приняв во внимание позицию прокурора, признал женщину виновной в совершении преступления (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), и назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.
Кроме того, суд удовлетворил иск врача-психиатра о проведении в отношении подсудимой принудительного психиатрического освидетельствования.
Как раннее писал «МК в Красноярске», жителю Красноярска грозит суд за жестокое обращение с собакой. Обвиняемый признал свою вину, объяснив свой поступок отсутствием денег на содержание питомца.