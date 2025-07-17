В Иркутской области действуют десять лесных пожаров на площади 706 гектаров

Специалисты полностью потушили шесть лесных пожаров в разных районах Иркутской области 16 июля 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь охватил 128 гектаров леса — три очага было зафиксировано в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском, Киренском и Нижнеудинском. На борьбу с огнем вышли 148 пожарных, 19 машин и четыре вертолета. За ситуацией следили с воздуха: три самолета Ан-2 и три легкомоторных самолета провели в воздухе больше 44 часов.