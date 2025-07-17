В Иркутской области действуют десять лесных пожаров на площади 706 гектаров

Специалисты полностью потушили шесть лесных пожаров в разных районах Иркутской области 16 июля 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь охватил 128 гектаров леса — три очага было зафиксировано в Катангском районе, по одному в Усть-Кутском, Киренском и Нижнеудинском. На борьбу с огнем вышли 148 пожарных, 19 машин и четыре вертолета. За ситуацией следили с воздуха: три самолета Ан-2 и три легкомоторных самолета провели в воздухе больше 44 часов.
— Утром 17 июля в области продолжали гореть 10 участков леса общей площадью 706 гектаров. Больше всего пожаров в Катангском (5) и Нижнеудинском (3) районах, по одному очагу в Братском и Усть-Удинском, — сказано в сообщении правительства.
В это время удалось взять под контроль три пожара — два в Катангском и один в Усть-Удинском районе, где огонь охватил 378 гектаров. Сейчас на тушении работают 371 человек и 17 единиц техники. Напоминаем, что в регионе действует запрет на посещение лесов и въезд туда транспорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке остановили незаконную перевозку 35 лошадей.